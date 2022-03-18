18 марта 2022 | Время чтения 4 мин

Станислав Тарасов, , 09:07 — REGNUM В ходе последнего телефонного разговора премьер-министра Армении Никола Пашиняна с госсекретарем США Энтони Блинкеном армянская сторона выступила с инициативой реанимировать деятельность Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию. По мнению Еревана, в контексте подготовки мирного договора с Азербайджаном должен быть определен статус Нагорного Карабаха. Причем эта инициатива выставляется как контрмера названным Баку пяти принципам урегулирования отношений с Арменией. Проблема в том, что МГ ОБСЕ фактически не участвовала в подготовке и подписании трехстороннего соглашения 9 ноября 2020 года о прекращении огня, положившего конец боевым действиям, ни в создании последующих документов, подписанных в том же формате. В то же время группа сохраняет мандат ОБСЕ на посредничество, и нет сведений о том, что она изменила свое прежнюю переговорную повестку.

Нагорный Карабах Иван Шилов © ИА REGNUM

Если попытаться сконструировать политический процесс по сценарию Пашиняна, то МГ ОБСЕ помимо определения статуса Нагорного Карабаха должна будет определиться и со статусом российских миротворцев, оказавшихся там согласно мандату соглашения от 9 ноября 2020 года. При этом, учитывая сложные отношения России с «коллективным Западом», далеко не факт, что страны — сопредседатели Минской группы в лице США и Франции не попытаются разбавить российских миротворцев представителями миротворческих сил из других государств, чтобы интернационализировать ситуацию и ослабить влияние Москвы. Не случайно посольство США в Армении выступает с заявлениями, что Вашингтон «по-прежнему привержен долгосрочному и политическому урегулированию нагорно-карабахского конфликта», и «призывает Армению и Азербайджан как можно скорее вернуться к предметным обсуждениям под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ». В новой ситуации такой призыв воспринимается уже в ином геополитическом контексте.

Ильхам Алиев принимает сопредседателей Минской Группы ОБСЕ President.az

Это хорошо понимает президент Азербайджана Ильхам Алиев. Недавно он заявил, что МГ ОБСЕ «не должна заниматься нагорно-карабахским конфликтом, потому что он решен», а также подтвердил, что «среди сопредседателей МГ ОБСЕ нет единства, как раньше». «Мои суждения доказывают это. Отношения между этими странами в последнее время стали особенно напряженными, и у них разошлись взгляды на прошлый конфликт и текущую ситуацию, — говорил Алиев. — Я не думаю, что они могут прийти к соглашению. В любом случае столь низкий уровень их активности нас совершенно не волнует, а может быть и наоборот». Но фактом является и то, что, согласно соглашению от 9 ноября 2020 года срок пребывания российских миротворцев в Нагорном Карабахе ограничивается пятью годами. Он может быть продлен на основе двухстороннего соглашения между Баку Москвой. Но может и не быть. То есть и в этом случае Россия оказывается в подвешенном состоянии. Ее могут выдавить из Нагорного Карабаха.

Далее. Сейчас идет переговорный процесс по нормализации отношений между Турцией и Арменией на уровне спецпредставителей. Анкара не делает секрета из того, что на этом треке действует в тандеме с Баку. В то же время глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу после проведения переговоров со своим армянским коллегой Араратом Мирзояном в Анталье заявил, что «Еревану и Баку нужно проводить переговоры о мирном договоре без участия посредников». Понятно, что под посредником имеется в виду Россия, которая ранее предпринимала немалые усилия с целью остановить вторую карабахскую войну, а в дальнейшем сближать позиции конфликтующих сторон. Наконец, Баку и Анкара стали проявлять «повышенную обеспокоенность» энергетической безопасностью Европы, выстраивая новые энергетические комбинации с целью закрыть брешь в американской энергетической политике, появившуюся в связи с украинским кризисом. Видный израильский специалист по глобальным энергетическим проблемам Амит Мор из Университета Райхмана, комментируя ситуацию, считает, что таким образом «Баку и Анкара начинают подключаться к западной операции по выбиванию у Путина энергетических рычагов».

Вот почему складывается ощущение, что Армения, Азербайджан и Турция, действуя по-разному, в целом одинаково оценивают геополитические перспективы в связи с украинским кризисом. Складывается интригующая ситуация, о чем недавно говорил доктор экономических наук, профессор Азербайджанского государственного экономического университета Эльшад Мамедов. По его мнению, для объективной оценки необходимо учитывать следующие факторы. Первый: объективные реалии экономики таковы, что влияние Запада в Закавказье существенно уменьшается. Второй: после введения западных санкций против России она станет быстро запускать проекты импортозамещения, активно выходить на новые рынки сбыта, в том числе и в Закавказье. В таком контексте следует ожидать ее более активных действий в этом регионе по расширению своего политического и экономического влияния. Но правда еще и в том, что такой ход событий устраивает не все политические силы в Закавказье.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян. Сочи. 2021 Kremlin.ru

Если возвращаться к судьбе МГ ОБСЕ, где роль Кремля в качестве посредника в карабахском конфликте росла начиная с 2010 года, Вашингтон и Париж, напротив, сдавали свои позиции, то теперь США и Франция как страны-сопредседатели могут пытаться вернуть часть своего влияния, подключая Турцию. Так что ждет Минскую группу, будет ли она играть какую-либо роль? Армения говорит «да», Баку говорит «определенно нет». Свою игру ведет Турция, к интриге подключается и Иран. Но главное слово все же пока за Москвой, которая может превратить интригу в захолустье международной дипломатии или проиграть. И если Россия проиграет, то все приобретет, конечно же, Турция, которая станет самой влиятельной силой в Закавказье, а потом начнет активнее ставить палки в колеса Москве на других направлениях. Так что наступает время больших решений.