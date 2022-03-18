Стокгольм, 18 марта, 2022, 07:33 — ИА Регнум. Группа политиков из Евросоюза попросила Нобелевский комитет продлить сроки выдвижения кандидатов на премию мира, чтобы номинировать украинского президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает пресс-служба комитета.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

В обращении политики просят продлить сроки до 31 марта из-за «исторических и беспрецедентных событий». При этом в январе 2022 года на Нобелевскую премию мира выдвинули кандидатом экс-кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о коллаборационизме, который был принят для запугивания не согласных с киевскими властями. В связи с принятием этого закона Киев может ликвидировать политические партии и компании из-за их желания сотрудничать с Россией.