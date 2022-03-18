Ясный, Оренбургская область, 18 марта, 2022, 07:33 — ИА Регнум. В Оренбургской области произошло смертельное ДТП. Трактор задавил пешехода. Об этом сообщает пресс-служа УМВД по региону.

Алексей Колчин ИА REGNUM Трактор очищает тротуар

Несчастный случай произошел 17 марта в Ясненском городском округе. В переулке Вишневом водитель трактора-грейдера допустил наезд на женщину. Она скончалась на месте.

По факту ДТП полиция проводит проверку. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.