Луганск, , 07:26 — REGNUM Вооружённые формирования Украины пять раз за ночь обстреляли территорию Луганской Народной Республики. Об этом 18 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Артобстрел Mil.gov.ua

Следите за развитием событий в трансляции: ««Работайте, братья!»: военная спецоперация России на Украине — трансляция»

Под обстрелом оказались пять населённых пунктов республики. В Стаханове оказался повреждён Стахановский завод ферросплавов, в Калиново повреждены девять домостроений и четыре хозяйственные постройки, в Золотое-5 — три домостроения.

В Первомайске 45 домов остались без отопления из-за повреждения котельной, повреждены шесть домов и ясли-сад «Аленький цветочек».