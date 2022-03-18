Владивосток, 18 марта, 2022, 07:35 — ИА Регнум. Приморье получит на реализацию инфраструктурных проектов почти 2,4 млрд рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Никитенко Эмилия ИА REGNUM Стройка

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«Мы получим инфраструктурный кредит в 2024—2025 годах на строительство инфраструктуры. Ключевая цель проводимой работы — увеличение объемов возводимого жилья в Приморье», — пояснили специалисты.

Инфраструктурный кредит — это особый инструмент, позволяющий получить средства на льготных условиях.

Как сообщало ИА REGNUM, инфраструктурные кредиты на общую сумму почти в 9 млрд рублей, выделенные из федерального бюджета на реализацию трех крупных дорожных проектов во Всеволожском районе Ленинградской области, существенно поддержат экономику региона.