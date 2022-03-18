Вашингтон, 18 марта, 2022, 07:23 — ИА Регнум. Американский гражданин погиб в украинском городе Чернигов, 17 марта передал телеканал CNN со ссылкой на Госдепартамент США.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

При этом в ведомстве не стали уточнять сведения о личности, характере деятельности и причинах смерти погибшего.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 марта вооруженные силы России нанесли удар с использованием высокоточного оружия по учебным центрам украинских боевиков в населенном пункте Старичи и на военном полигоне Яворовский во Львовской области Украины. В результате атаки были уничтожены до 180 иностранных наемников.