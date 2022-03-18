Ханой, 18 марта, 2022, 07:23 — ИА Регнум. На прошедших в Ханое переговорах глав МИД Вьетнама и Саудовской Аравии Буй Тхань Шона и Фейсала бен Фархана Аль Сауда стороны договорились о намерении активизировать политические контакты и двустороннее экономическое сотрудничество двух стран. Об этом 18 марта сообщает газета «Нян зан».

Иван Шилов ИА REGNUM Вьетнам

Во время официального визита саудовской делегации в Ханой, проходящего 17−18 марта, обсуждались вопросы увеличения импорта в арабское королевство вьетнамской сельскохозяйственной продукции, расширения инвестиционных возможностей во Вьетнаме для саудовских инвестиционных фондов и корпораций, а также сотрудничество в сфере туризма.

По словам Фейсалы бен Фархана Аль Сауда, королевство всегда рассматривало Вьетнам в качестве важного партнёра и намерено расширять сотрудничество с ним в различных сферах экономики.

Отмечается, что министры договорились о тесной координации действий стран на международной арене и поддержке друг друга на различных международных площадках, в первую очередь — на площадке ООН.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон завершил свой официальный визит в Саудовскую Аравию.