Чебоксары, , 07:21 — REGNUM В Шемуршинском районе Чувашии правоохранители поддержали сироту, установив факт предоставления ему «опасной квартиры». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

Газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

Жильё сирота получил в августе 2021 года. По итогам проверки в надзорном ведомстве установили, что квартира не отвечала требованиям законодательства из-за ненадлежащей работы вентиляции.

«Отсутствовала тяга в дымоходах и вентиляционных каналах, недостаточен приток воздуха», — говорится в сообщении.

В целях обеспечения безопасности жильцов дома было приостановлено газоснабжение. В адрес главы администрации Шемуршинского района внесено представление, по результатам рассмотрения которого нарушение устранили: вентиляция работает надлежащим образом.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году было завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего главы администрации Ибресинского района, которого обвинили в предоставлении многодетной семье непригодного жилья. Экс-чиновнику инкриминировали злоупотребление полномочиями.

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