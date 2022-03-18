Белгород, , 07:23 — REGNUM За 2022 год уже пятый нефтеперерабатывающий завод России получает банкротный иск. Ответчиком выступает ООО «Белгородский нефтеперерабатывающий завод», а истцом — налоговый орган. Претензии, возникшие в связи с крупной задолженностью, пока арбитраж области к производству не принял, передаёт ИА REGNUM.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

Исковое заявление от управления федеральной налоговой службы по Белгородской области подано 10 марта 2022 года, а 11 марта приобщены дополнительные материалы по делу. Долг, заявленный истцом, составляет 37 467 649,76 рубля.

В ЕГРЮЛ завод зарегистрирован в апреле 2013 года. Среднесписочная численность компании в 2019 году — 125 человек. Владельцы — московские ООО «Фингрупп» и ООО «Энерготрансуголь».

Примечательно: в 2019 году работники предприятия пожаловались в рамках «Прямой линии» Владимиру Путину на многолетние проблемы с выплатой зарплаты. Более того, в 2021 году в отношении завода уже ввели конкурсное производство, признав его банкротом. С чем связана подача ещё одного иска к ООО от налоговой службы, которая является участником первого дела, пока не ясно.

Между тем, в 2022 году это как минимум пятый нефтеперерабатывающей завод, который получил банкротный иск. Первым было ООО «Нефтеперерабатывающий завод «Терек» из Дагестана (слушания пройдут 5 апреля). Претензии налоговой службы к ООО «Нефтеперерабатывающий завод Барабинский» из Новосибирской области до 11 апреля 2022 года оставлены без движения. Иск «Интерпромбанка» к ООО «Афипский нефтеперерабатывающий завод» рассмотрят 14 апреля 2022 года, а 5 мая будет рассмотрен иск налоговой службы к ОАО «Поволжский нефтеперерабатывающий завод».