Тегеран, 18 марта, 2022, 08:24 — ИА Регнум. 17 марта заместитель посла Ирана в Кабуле и министр внутренних дел Афганистана обсудили создание совместного комитета для урегулирования пограничных вопросов между двумя государствами. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Https://www.irna.ir/ Флаги Афганистана (слева) и Ирана (справа)

Заместитель посла Исламской Республики Иран в Кабуле Сейед Хасан Мортазави встретился с министром внутренних дел движения Талибан (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Сираджуддином Хаккани.

Обе стороны обсудили вопросы, связанные с выращиванием и незаконным оборотом наркотиков из Афганистана в Иран, призвав к сотрудничеству в борьбе с этим негативным явлением.

Ссылаясь на некоторые пограничные проблемы между силами Ирана и Афганистана, Мортазави призвал афганского представителя разрешить разногласия путем создания совместного пограничного комитета.

Этот вопрос был одобрен афганской стороны, в связи с чем было решено принять соответствующие меры в ближайшем будущем.

Представитель талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также заявил: «Пусть никакие высокомерные державы снова не навязывают войну мусульманским народам региона после ухода из региона, особенно из Афганистана».