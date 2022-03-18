Иран и Афганистан в поиске решения пограничных разногласий
Тегеран, 18 марта, 2022, 08:24 — ИА Регнум. 17 марта заместитель посла Ирана в Кабуле и министр внутренних дел Афганистана обсудили создание совместного комитета для урегулирования пограничных вопросов между двумя государствами. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.
Заместитель посла Исламской Республики Иран в Кабуле Сейед Хасан Мортазави встретился с министром внутренних дел движения Талибан (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Сираджуддином Хаккани.
Обе стороны обсудили вопросы, связанные с выращиванием и незаконным оборотом наркотиков из Афганистана в Иран, призвав к сотрудничеству в борьбе с этим негативным явлением.
Ссылаясь на некоторые пограничные проблемы между силами Ирана и Афганистана, Мортазави призвал афганского представителя разрешить разногласия путем создания совместного пограничного комитета.
Этот вопрос был одобрен афганской стороны, в связи с чем было решено принять соответствующие меры в ближайшем будущем.
Представитель талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также заявил: «Пусть никакие высокомерные державы снова не навязывают войну мусульманским народам региона после ухода из региона, особенно из Афганистана».