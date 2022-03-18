Канберра, 18 марта, 2022, 07:15 — ИА Регнум. Компанию Meta Platforms Inc., которой принадлежит соцсеть Facebook, обвинила в умышленном обмане пользователей путём публикаций вводящей в заблуждение рекламы Австралийская Государственная комиссия по защите конкуренции и прав потребителей (ACCC). Об этом 18 марта сообщила пресс-служба регулятора.

Цитата из видео на YouTube Meta

В комиссии отмечают, что Meta осознанно нарушала требования законодательства Австралии, публикуя рекламные видеоролики и объявления с предложениями делать инвестиции в криптовалюту. При этом публикации убеждали пользователей предоставлять личные данные и содержали ссылки на фейковые публикации СМИ.

«Meta несет ответственность за объявления, которые она публикует на своей платформе, и на этом строится наше обвинение», — заявил глава ACCC Род Симс, пояснив, что реклама является одной из ключевых частей дохода компании.

При этом Симс подчёркивает, что руководству Meta было известно о мошеннических схемах, связанных с дезинформирующей пользователей рекламой, но администрация не предприняла никаких шагов для устранения проблемы и даже более того, позволила сделать объявления как можно привлекательнее и заметнее для пользователей.

Регулятор передал исковое заявление в Федеральный суд Австралии 18 марта, о дате слушаний по делу будет объявлено позднее.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что МИД России передал посольству США ноту о возбуждении дела в отношении компании Meta.