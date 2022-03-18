Тегеран, , 08:28 — REGNUM 17 марта сильное землетрясение магнитудой 6 баллов по шкале Рихтера потрясло окрестности Кукхерда в южной иранской провинции Ормузган. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Землетрясение Smchealth.org

По данным государственного сейсмологического центра при национальном Институте геофизики Тегеранского университета, землетрясение произошло в 02:45 по местному времени (23:15 по Гринвичу).

Эпицентр подземных толчков находился в районе, расположенном на 26,89 градуса широты и 54,65 градуса долготы. Очаг землетрясения находился на глубине 10 км.

Согласно сообщениям, за сильным землетрясением последовали два подземных толчка. В связи с этим на место происшествия были направлены две оценочные группы, при этом близлежащие провинции также находятся в состоянии полной готовности.

Согласно данным IRNA, пока не поступало никаких сообщений о возможных жертвах или разрушениях.