Чебоксары, 18 марта, 2022, 07:09 — ИА Регнум. В Чувашии в сентябре 2022 года состоятся суперфиналы женского и мужского чемпионатов России по шахматам. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации главы республики.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Шахматы

Планируется, что лучшие шахматисты России будут соревноваться с 10 по 23 сентября 2022 года в Чебоксарах в рамках программы «Шахматы в музеях». Турниры состоятся в Чувашском государственном художественном музее. Соответствующее соглашение подписано между региональным правительством и Федерацией шахмат России.

По итогам соревнований будут определены победители суперфиналов 75-го чемпионата России среди мужчин и 72-го чемпионата России среди женщин

Напомним, что с 2017 года в Чувашии реализуется проект «Шахматы в школах», участниками которого стали 67 образовательных учреждений и 3 тыс. детей. По данным властей, в настоящее время шахматами в Чувашии занимаются более 7 тыс. человек, в том числе 170 жителей обучаются игре в спортивных школах. Спортивные разряды имеют 42 шахматиста.