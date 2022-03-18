Тегеран, 18 марта, 2022, 08:32 — ИА Регнум. 17 марта посол Ирана в Пакистане заявил, что Организация исламского сотрудничества (ОИС) может превратиться в движущую силу развития государств-членов. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Gigi Ibrahim Протесты в Палестине

Мохаммад Али Хоссейни заявил, что главной причиной создания организации 54 года назад и ключевым фактором сбора официальных лиц из 75 исламских стран в разные периоды была защита палестинского дела, исламских святынь, а также законных прав благородных людей от режима апартеида и израильской оккупации.

«Оккупационный режим, который пользуется беспрецедентной поддержкой со стороны США, стремится использовать текущую ситуацию в регионе, особенно некоторые разногласия в исламской умме, а также воспользоваться помощью нескольких региональных правительств, отвлекая внимание мировой общественности от палестинского вопроса как первоочередной проблемы мусульманского мира», — подчеркнул он.

Иранский представитель также отметил: «Только палестинцам разрешено решать свое будущее и судьбу».

Напомним, что Иран выдвинул свой план из четырех пунктов под названием «Проведение национального референдума в Палестине», который был зарегистрирован в качестве документа Организации Объединенных Наций.