Москва, , 07:06 — REGNUM Если бы Украина выходила из состава СССР согласно имевшемуся закону о выходе, юго-восток страны бы отошел к России вместе с Приднестровьем, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Большая игра» на «Первом канале».

Сергей Кургинян © ИА REGNUM

«Я не могу понять до сих пор. Гэкачеписты — это мои друзья, я считаю, что они слишком мягко действовали, а кто-то считает, что они преступники. Почему в любой из этих ситуация должен быть распущен Съезд народных депутатов СССР? Почему должен быть отменен демократически принятый закон о выходе? Почему вообще возникло Беловежье, когда был закон о выходе республик? Ну так и выходите так, как было написано в законе, поддержанном референдумом. Мне кажется, что это-то надо поднять в качестве страницы нашей истории», — заявил Кургинян.

По его словам, если бы Украины выходила из состава СССР так, как это было предусмотрено законом о выходе, вся территория Новороссии осталась бы в составе России.

«Это было железное международное правило: если делима Канада, то делим и Квебек. Если делим Советский Союз, то делима и Украина, и об этом все говорили: Приднестровье хочет выйти — его право, Абхазия… у нас не было бы ни одного конфликта», — продолжил эксперт.

Он также добавил, что ко всему прочему нерушимость границ Советского Союза была определена Хельсинскими соглашениями, но и этот международно-признанный акт был проигнорирован и нарушен.