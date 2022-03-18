Тегеран, , 08:43 — REGNUM 17 марта министр промышленности, шахт и торговли Ирана заявил, что Тегеран и Кабул готовы совместно сотрудничать в области добычи железной руды. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Флаги Афганистана (слева) и Ирана (справа) Https://www.irna.ir/

«Иран провел переговоры с Афганистаном о помощи в разработке рудников», — заявил Реза Фатеми Амин арабскому новостному каналу «Аль-Алам».

По его словам, Афганистан богат запасами полезных ископаемых, поскольку в соседней стране находится огромное месторождение иранского железорудного рудника Санган, расположенного в Хафе.

«Благодаря своим мощностям и высокотехнологичным ноу-хау Иран может помочь соседу в разработке железной руды. Это будет взаимовыгодно. Мы продолжаем переговоры с афганской стороной о постепенном наращивании перерабатывающих мощностей», — отметил министр.

«Афганистан считается одной из беднейших стран в мире, однако страна располагает месторождениями полезных ископаемых стоимостью в триллион долларов, включая важнейшие промышленные металлы, такие как литий», — подчеркнул он.