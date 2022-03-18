Москва, 18 марта, 2022, 07:05 — ИА Регнум. Россия должна преподать Молдавии урок, чтобы Кишинев перестал делать противоречивые заявления. Об этом 17 марта написал в своем телеграм-канале глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Пушков

Так он оценил слова молдавского вице-премьера и министра инфраструктуры республики Андрея Спыну, призвавшего российскую компанию «Газпром» перенести крайний срок платежа за газ, поставленный молдавской стороне.

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Одновременно с этим президент Молдавии Майя Санду потребовала вывести с территории Приднестровья миротворцев России.

«Как бы нам отучить Кишинев одновременно просить и требовать? Пора указать им на то, что одно не сочетается с другим», — считает Пушков.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 марта президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что нерешенная проблема Приднестровья не должна мешать Молдавии двигаться курсом евроинтеграции.