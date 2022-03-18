Мадрид, 18 марта, 2022, 07:05 — ИА Регнум. Министр транспорта, мобильности и городской повестки дня Испании Ракель Санчес обвинила ультраконсервативную партию «Голос» (Vox) в желании нажиться на мобилизации работников транспорта, которых эта партия поощряет продолжать забастовку в радикальном ключе. Об этом она заявила в интервью передаче «Hora 25» на радиостанции Cadena Ser.

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По её словам, хотя прямых доказательств этому нет, однако, «по крайней мере, мы можем подозревать это», услышав некоторые заявления лидеров «Голоса» и то, как они призывают продолжать подобную мобилизацию и присоединиться к демонстрации, назначенной на 19 марта.

Ранее перевозчики Испании начали бессрочную забастовку по причине роста цен на бензин и ухудшения условий труда.