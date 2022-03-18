Новокузнецк, Кемеровская область, , 07:05 — REGNUM День воссоединения Крыма с Россией вписан в современную историю. Об этом заявил мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов.

Сергей Кузнецов Instagram.com/skuznetsov_nk

Следите за развитием событий в трансляции: «Восьмая годовщина воссоединения Крыма с Россией — трансляция»

«Сегодня 18 марта — день воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, — написал Кузнецов в своём телеграм-канале. — Эта дата вписана в современную историю и сейчас мы все становимся свидетелями новых событий: Z — Vесна 2022».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Кузбассе пройдут торжественные митинги и культурно-развлекательные программы в честь восьмой годовщины воссоединения Крыма с Россией.

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