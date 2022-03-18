Тегеран, , 08:45 — REGNUM Развитие нефтяного сектора Ирана не должно быть привязано к переговорам в Вене, которые направлены на возрождение ядерной сделки 2015 года, известной как Совместный всеобъемлющий план действий. Об этом сообщило агентство IRNA со ссылкой на представителя нефтяной промышленности Ирана.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

Абдолхамид Надериан считает, что иранские власти должны использовать внутренние возможности и активы для развития нефтяной промышленности и, следовательно, укрепления экономики.

«Иран располагает 153 миллиардами баррелей доказанных запасов нефти и 33 000 миллиардами кубометров запасов природного газа, которые являются одними из крупнейших в мире. Но, несмотря на это, страна производит и продает на мировых рынках менее 5 миллионов баррелей нефти. При продаже барреля нефти по 130 долларов годовой доход составил бы десятки миллиардов долларов, и сегодня необходимо использовать эти средства для развития нефтяной промышленности», — отметил он.

Согласно его статье, министерство нефти Ирана с помощью частного сектора должно направить деньги на инвестиции в инфраструктуру, в то время как внутреннее потребление должно рассчитываться на основе мировых цен на нефть, чтобы сдержать чрезмерное потребление.

«Добывающая часть нефтяной промышленности нуждается в инвестициях, которые поступают слишком медленно», — подчеркнул Надериан, сообщив, что за последние 110 лет деятельности нефтяной промышленности было открыто 358 нефтяных месторождений, но только 163 из них были разработаны.

Более того, почти 48% запасов углеводородов Ирана добываются соседями, что требует от страны активизации усилий по увеличению инвестиций в сектор добычи.

«Сектор переработки также требует большего внимания, поскольку в настоящее время в мире производится почти 300 видов нефтехимической продукции, в то время как в Иране этот показатель находится на отметке 70», — заявил иранский представитель.

Иранец приходит к выводу, что иранские банки и рынок капитала должны использовать внутренние активы для развития нефтяной промышленности, независимо от переговоров в Вене.