Тегеран, 18 марта, 2022, 08:45 — ИА Регнум. Развитие нефтяного сектора Ирана не должно быть привязано к переговорам в Вене, которые направлены на возрождение ядерной сделки 2015 года, известной как Совместный всеобъемлющий план действий. Об этом сообщило агентство IRNA со ссылкой на представителя нефтяной промышленности Ирана.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Абдолхамид Надериан считает, что иранские власти должны использовать внутренние возможности и активы для развития нефтяной промышленности и, следовательно, укрепления экономики.

«Иран располагает 153 миллиардами баррелей доказанных запасов нефти и 33 000 миллиардами кубометров запасов природного газа, которые являются одними из крупнейших в мире. Но, несмотря на это, страна производит и продает на мировых рынках менее 5 миллионов баррелей нефти. При продаже барреля нефти по 130 долларов годовой доход составил бы десятки миллиардов долларов, и сегодня необходимо использовать эти средства для развития нефтяной промышленности», — отметил он.

Согласно его статье, министерство нефти Ирана с помощью частного сектора должно направить деньги на инвестиции в инфраструктуру, в то время как внутреннее потребление должно рассчитываться на основе мировых цен на нефть, чтобы сдержать чрезмерное потребление.

«Добывающая часть нефтяной промышленности нуждается в инвестициях, которые поступают слишком медленно», — подчеркнул Надериан, сообщив, что за последние 110 лет деятельности нефтяной промышленности было открыто 358 нефтяных месторождений, но только 163 из них были разработаны.

Более того, почти 48% запасов углеводородов Ирана добываются соседями, что требует от страны активизации усилий по увеличению инвестиций в сектор добычи.

«Сектор переработки также требует большего внимания, поскольку в настоящее время в мире производится почти 300 видов нефтехимической продукции, в то время как в Иране этот показатель находится на отметке 70», — заявил иранский представитель.

Иранец приходит к выводу, что иранские банки и рынок капитала должны использовать внутренние активы для развития нефтяной промышленности, независимо от переговоров в Вене.