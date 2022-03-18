Тегеран, 18 марта, 2022, 08:52 — ИА Регнум. Спустя 43 года британское правительство выплатило Ирану свой долг в размере 390 миллионов фунтов стерлингов. Официально выплата была произведена 16 марта 2022 года. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Иран

Долг включал основную часть предоплаты (и ее проценты), которую Иран передал Великобритании за танки Chieftain, которые не были доставлены в страну.

Согласно вердикту Международной торговой палаты (ICC) в 1990 и 1996 годах, Великобритания была вынуждена полностью погасить свой долг. Тем не менее, Лондон не вернул его под предлогом санкций Европейского союза.

Информированный источник сообщил, что долг сейчас находится на счете Центрального банка Ирана (ЦБИ) и доступен для совершения операций. Сначала средства были переведены в Центральный банк Омана, затем оманский банк перевел их на счет ЦБИ.