Тегеран, 18 марта, 2022, 08:58 — ИА Регнум. 17 марта министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 139 387, причем 98 иранцев погибли от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«Еще 98 иранцев скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число погибших достигло 139 387 человек», — сообщило министерство здравоохранения Ирана.

Согласно полученным данным, за последние сутки в Иране было выявлено 2580 новых случаев заражения COVID-19, при этом 512 человек госпитализированы. Министерство здравоохранения Ирана отметило, что 6 805 081 пациент из общего числа 7 135 719 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц.

В отчете также приводится, что 2234 пациента с COVID-19 находятся в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии.

Министерство здравоохранения объявило, что 63 710 622 иранца получили первую дозу вакцины против COVID-19. Кроме того, 56 452 606 человек на данный момент прошли повторную вакцинацию.