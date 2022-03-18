Тегеран, , 08:59 — REGNUM Крупнейший музыкальный фестиваль Ирана планируется провести в Навруз (новый год) в зоне свободной торговли Чабахар на юго-востоке страны. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

Глава отдела культуры и исламского руководства Чабахара Насир Ахмад Моллазехи опубликовал эту новость 17 марта.

Он отметил, что известные классические и поп-музыканты, а также певцы со всей страны будут выступать в течение девяти вечеров во время проведения фестиваля.

«По прибытии в Чабахар гостей будут тепло встречать подарками и национальными сувенирами», — отметил иранский представитель.

Далее он сообщил, что музыкальная группа Белуджи выступит на церемонии закрытия фестиваля 31 марта.

Ежегодно иранцы со всего мира празднуют Навруз, древний праздник, который знаменует приход весны и персидского Нового года. Сотни миллионов людей по всему миру также отпразднуют это событие.