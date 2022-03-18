Тегеран, 18 марта, 2022, 08:59 — ИА Регнум. 17 марта официальные лица Ирана и Кубы провели переговоры о расширении научных и социальных связей между женщинами обеих стран. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

Встреча состоялась в кулуарах шестьдесят шестой сессии Комиссии по положению женщин в Нью-Йорке между вице-президентом Ирана Энсией Хазали и секретарем Федерации кубинских женщин Терезой Марией Амарель Буэ.

На переговорах Хазали заявила, что две страны могли бы продолжить сотрудничество и произвести совместную вакцину против коронавируса в эпоху санкций. Она также отметила важность укрепления сотрудничества между женщинами на международной арене.

Со своей стороны, кубинская представительница сослалась на достижения, достигнутые женщинами ее страны, заявив, что 50 процентов тех лиц, кто занимается производством вакцин, являются женщинами.

Шестьдесят шестая сессия Комиссии по положению женщин посвящена достижению гендерного равенства, а также расширению прав и возможностей женщин.