Мадрид, 18 марта, 2022, 06:59 — ИА Регнум. Одного лишь ограничения максимальной цены на электроэнергию на оптовом рынке недостаточно для решения проблемы роста цен. Об этом заявила второй вице-премьер Испании Йоланда Диас, сообщает агентство EFE.

AntonMST29 Йоланда Диас

Она настаивает на налоговой надбавке для электроэнергетических компаний, которые в 2021 году получили максимальную прибыль.

«Было бы непонятно, если бы в условиях, когда инфляция сама по себе вызывает наибольший перевод доходов от граждан к электроэнергетическим компаниям, наши усилия шли бы в противоположном направлении», — заявила Диас на пресс-конференции после встречи со своими коллегами из Италии и Португалии.