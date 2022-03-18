Златоуст, Челябинская область, , 06:58 — REGNUM В Златоусте Челябинской области арестован замдиректора бюджетного учреждения «Благоустройство». Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

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Также под стражу отправлено ещё одно лицо. По данным следствия, зам. директора якобы похитил не меньше 5 млн рублей и распорядился ими по своему усмотрению. А являясь первым замглавы казённого учреждения «УЖКХ», совместно со вторым лицом, получил от одного бизнесмена взятку в размере более 1,4 млн рублей.

Оба отправлены в СИЗО на два месяца. Как сообщало РЕ, они были задержаны ранее.