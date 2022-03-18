Вашингтон, , 06:57 — REGNUM Пользователи социальной сети TikTok из США сообщили о сбоях в работе ресурса. Об этом сказано на сайте онлайн-сервиса Downdetector, мониторящего работу популярных сетевых платформ.

TikTok

Из общего числа пользователей, сообщивших о проблемах в работе социальной сети, больше половины (56%) отметили сбои в работе приложения, ещё у 38% возникли проблемы при подключении к серверу, а ещё 6% не смогли выложить видеоматериал в своём аккаунте.

По состоянию на 06:32 мск поступило 1429 жалоб от пользователей соцсети, в настоящее время количество сообщений о сбоях в работе ресурса продолжает постепенно снижаться.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Роскомнадзор отправил руководству соцсети TikTok запрос в связи с удалением администрацией ресурса новостных сюжетов на официальном аккаунте РИА Новости.

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