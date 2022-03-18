Мадрид, 18 марта, 2022, 06:53 — ИА Регнум. Правительство Испании вместе с Португалией предложит Евросоюзу восстановить предельную цену на электроэнергию на оптовом рынке в размере 180 евро за мегаватт/час. Об этом пишет агентство EFE.

Дарья Антонова ИА REGNUM Электричество

Отмечается, что этот показатель на 67% ниже «рекорда», достигнутого 8 марта.

Министр по экологическим преобразованиям Тереса Рибера в интервью телеканалу Onda Cero подтвердила это предложение, выдвинутое министром окружающей среды Португалии Жоаном Матушем Фернандешем.