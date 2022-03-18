Москва, , 06:50 — REGNUM Украинская пропаганда впервые в истории человечества дошла до того, чтобы восхищаться котлами, в которые взяты ее войска, называя это военной победой, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Большая игра» на «Первом канале».

Сергей Кургинян © ИА REGNUM

«Есть гениальное изобретение украинской пропаганды, неслыханное в военной истории, не имеющее аналогов: «как здорово, что есть котлы». Сколько я знаю мировую историю — бац, котел — либо разблокировать, либо конец. Нет: так замечательно, такой котел, там москали будут гибнуть» и так далее. 76 000 человек в котле!», — заявил Кургинян.

По его словам, такие котлы, согласно любой мировой военной практике, придется русским солдатам «расковыривать» с жалостью в сердцах. А украинская сторона вместо того, чтобы пытаться каким-то образом с котлами бороться, прорываться, ими восхищается.

«Значит, я говорю, украинская пропаганда впервые в мировой истории изобрела монстра под незнанием «котел — это хорошо»… Это что такое, это уровень безумия какой? Была, я прошу прощения, такая простая трогательная поговорка: «Когда сидишь в дерьме, не чирикай». Они не просто «чирикают из дерьма», они сидят в нем вот так и воют об украинской победе», — добавил политолог.

Он также подчеркнул, что это очень важный момент для понимания того, с каким противником Россия ведет борьбу на Украине.