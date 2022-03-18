Буэнос-Айрес, , 06:49 — REGNUM Парламент Аргентины одобрил проект соглашения о рефинансировании долга перед Международным валютным фондом. Об этом сообщает пресс-служба законодательного органа.

Аргентина

Сообщается, что в верхней палате за законопроект проголосовали 56 депутатов, против высказались 13, еще трое воздержались. Ранее законопроект одобрила нижняя палата аргентинского парламента.

Отмечается, что проголосовавшие против депутаты являются членами правящей фракции «Всеобщий фронт».

Напомним, в 2018 году Аргентина получила кредит размером $57 млрд от Международного валютного фонда. В 2019 году в стране президентом стал Альберто Фернандес, который отказался от дальнейшего получения средств от МВФ. К этому времени Аргентина получила уже $44 млрд от фонда. Сейчас аргентинские власти намерены рефинансировать задолженность с МВФ.