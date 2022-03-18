Лима, 18 марта, 2022, 06:48 — ИА Регнум. Власти Перу опротестуют решение Конституционного суда страны освободить из тюрьмы бывшего главу государства Альберто Фухимори, осужденного, в частности, за причастность к похищениям, пыткам и убийствам диссидентов, в Межамериканском суде по правам человека. Об этом замминистра юстиции Перу Хуан Карраско Мийонес, возглавляющий президентскую комиссию по помилованиям, 17 марта заявил в эфире радиостанция RPP.

Akira Tomlinson Альберто Фухимори

т. е. обратимся в международные инстанции, в Межамериканский суд по правам человека и, таким образом, попытаемся оспорить решение КС». Хуан Карраско Мийонес «Мы ожидаем официального уведомления со стороны Конституционного суда и предпримем соответствующие действия,обратимся в международные инстанции, в Межамериканский суд по правам человека и, таким образом, попытаемся оспорить решение КС».

83-летний Фухимори (японец по происхождению) отбывает 25-летний тюремный срок за организацию похищений, пыток и убийств диссидентов в годы своего правления (с 1990 по 2000 год). Это именно в рамках его политики в стране был установлен авторитарный режим, проведена тотальная приватизация, организованы «эскадроны смерти» для борьбы с леворадикальными движениями, а многие тысячи беднейших граждан страны были принудительно стерилизованы.

Занимавший пост президента Перу Пабло Кучински в 2017 году принял решение о помиловании Фухимори в связи с его состоянием здоровья. Однако на фоне народных протестов, переросших в беспорядки, суд аннулировать решение Кучински.

Как сообщало ИА REGNUM, решение конституционного суда Перу об освобождении из тюрьмы экс-президента страны Альберто Фухимори раскритиковал глава государства Педро Кастильо.