Новокузнецк, Кемеровская область, 18 марта, 2022, 06:47 — ИА Регнум. В Новокузнецке ученики школы № 9 получили часы с GPS трекером. Об этом сообщил мэр города Сергей Кузнецов.

T.me/skuznetsov_nvkz Новокузнецким школьникам выдали часы с GPS трекером

«275 учащихся 5−11 классов, которые перемещаются на обучение в школу №43 на заказных автобусах, получили современные гаджеты, — написал Кузнецов в своём телеграм-канале. — Теперь по установленному на телефон приложению родители могут отследить маршрут движения своего ребёнка от дома до посадки в школьный автобус, а также обратном направлении».

Он уточнил, что ученикам начальной школы трекеры не понадобятся, так как геопозиция их нынешнего места обучения не поменялась.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что новокузнецкую школу №9 закрыли. Она подлежит сносу, как аварийное здание.

Читайте также: В Новокузнецке школу закрывают в середине учебного года

Учеников младшей школы №9 перевели в здание начальной школы №47, а учеников среднего и старшего звена — в школу №43.