Вашингтон, , 06:43 — REGNUM Рабочую визит в три страны Южной Азии совершит в период с 18 по 24 марта заместитель американского госсекретаря по политическим делам Виктория Нуланд, сообщили в пресс-службе Госдепартамента США.

Виктория Нуланд Иван Шилов © ИА REGNUM

Она посетит Индию, Шри-Ланку и Бангладеш.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее газета The Economic Times распространила информацию о том, что в конце марта посетить Индию может посетить министр иностранных дел Китая Ван И.Он должен обсудить с индийским руководством нормализацию отношений Пекина и Нью-Дели.

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