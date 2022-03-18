Анадырь, , 06:48 — REGNUM Чукотка 18 марта присоединилась к танцевальному флешмобу #Россия_Мы в поддержку российской армии, участвующей в спецоперации в Донбассе.

Выставка «Чукотка. Точка отсчета» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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Z-эстафету приняли участники Государственного чукотского-эскимосского ансамбля «Эргырон».

Артисты своим эмоциональным танцем выразили настрой и поддержку российских военных.

«Мы высказали свою позицию, мы за справедливость, мы — за правду. Силы духа нашим бойцам. Россия — это мы», — сказали участники флешмоба.

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Как сообщало ИА REGNUM, Приморье включилось во Всероссийский танцевальный флешмоб в поддержку российской армии — Z-эстафета #Россия_Мы. Ансамбль выступил в одном из самых символичных и узнаваемых мест края — у подводной лодки «С-56» на Корабельной набережной.