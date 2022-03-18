Мадрид, 18 марта, 2022, 06:36 — ИА Регнум. Даже «самый дисциплинированный активист» Социалистической партии Испании (PSOE) знает, что правительство Педро Санчеса «несерьезно» из-за внутренних противоречий и попыток уйти от любой ответственности и отложить «все срочные ответы», которые необходимы стране в нынешней ситуации. Об этом в Овьедо заявил глава правительства испанского автономного сообщества Галисия и кандидат на должность главы «Народной партии» (Partido Popular) Альберто Нуньес Фейхоо.

Ppdegalicia.com Альберто Нуньеса Фейхоо

«В правительстве не может быть партий, ослабляющих международную позицию Испании, или членов правительства, выступающих против ЕС или НАТО, когда Европа находится на грани войны», — сказал Фейхоо.

Ранее в СМИ прошла информация о том, что соратники PSOE по левой коалиции в лице партии Unidas Podemos выступили против поставок вооружений Украине.