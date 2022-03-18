Берлин, , 06:30 — REGNUM Заявление украинского посла в Берлине Андрея Мельника, призвавшего немецкие власти Германии поддержать Украину и вмешаться в специальную операцию России, взывало скандал в Германии. Об этом пишет газета Junge Welt.

Андрей Мельник Heinrich-Böll-Stiftung

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Как пояснили в издании, такая реакция началась из-за того, что слова Мельника нарушают Венскую конвенцию о дипломатических отношениях. Так, свое раздражение высказал парламентский госсекретарь в министерстве строительства ФРГ Серен Бартоль.

Он написал на своей странице в социальных сетях о том, что начинает считать Мельника «невыносимым» и заключил слово «посол» в кавычки. После Бартоля заставили удалить это сообщение и извиниться перед послом, «в особенности за кавычки».

Как сообщало ИА REGNUM, 15 марта Андрей Мельник заявил, что Германия поставляет слишком малое количество вооружений на Украину, а также затягивает с предоставлением военной помощи Киеву.

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