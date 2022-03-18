Екатеринбург, 18 марта, 2022, 06:29 — ИА Регнум. В Екатеринбурге обнаружены незаконные пункты приёма металлолома. Об этом пишут СМИ.

Металлолом

По данным Накануне.ru, их выявили представители горкома по промышленной политике мэрии и общественники. Всего нашли два нелегальных пункта. Установлено, что туда относили в том числе и похищенное городское имущество.

По словам активистов, ранее горожане стали чаще жаловаться на незаконные пункты приёма металла. Те самые два выявленных фигурировали в жалобах чаще всего, по ним и был проведён рейд. Информацию о нарушителях направили полицейским.