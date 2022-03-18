Мадрид, 18 марта, 2022, 06:27 — ИА Регнум. Председатель правительства Испании Педро Санчес подчеркнул углубление сотрудничества между НАТО и Мавританией, единственным партнером Североатлантического альянса в регионе, и считает африканскую страну «фундаментальным партнером» Испании в области безопасности и обороны. Об этом пишет агентство EFE.

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Отмечается, что, по словам испанского премьера, в последние годы Мавритания добилась прогресса в сфере демократии.

Санчес встретился со своим мавританским коллегой Мухаммедом Ульд Газуани. В ходе встречи стороны подписали совместную декларацию о расширении двусторонних отношений в таких областях, как миграция, рыболовство, образование и здравоохранение.