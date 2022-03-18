Вашингтон, 18 марта, 2022, 06:22 — ИА Регнум. Не менее двух человек погибли в результате стрельбы в общественном транспорте в штате Флорида в США, передает телеканал ABC.

Бурлюк Давид Давидович. Флорида. 1948

Сообщается, что один из раненых погиб на месте, второй скончался от полученных ранений в больнице. Еще несколько человек пострадали, их госпитализировали. Причины и обстоятельства перестрелки пока неизвестны.

Отмечается, что из-за стрельбы в автобусе водитель спровоцировал ДТП, в котором пострадали еще три человека. Врачи оказали им медицинскую помощь на месте, госпитализация не потребовалась.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 марта вооруженный ножом мужчина напал на посетителей Музея современного искусства в Нью-Йорке. В результате нападения пострадали два человека.