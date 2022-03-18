Новосибирск, , 06:18 — REGNUM Арбитражный суд Новосибирской области признал обоснованным заявление ООО «Литэко» о признании его несостоятельным и ввёл процедуру банкротства — наблюдение. Оно продлится полгода — до 15 сентября 2022 года, передаёт ИА REGNUM.

Банкротство Иван Шилов © ИА REGNUM

Временным управляющим должника выбран Андрей Ефанов — член ассоциации МСОПАУ из Иркутской области.

Основанием для обращения в суд компании «Литэко» стало наличие долга в размере 317 190 154,79 рубля.

Данная компания принадлежит АО «Роснано».

Напомним, ранее иск о самобанкротстве также заявил производитель батарей для транспорта, систем управления — ООО «Лиотех-Инновации», которым владеет «Литэко». Слушания по этому иску назначены на 12 апреля 2022 года. Здесь речь идёт о долге в 432 млн рублей.

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