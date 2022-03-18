Москва, 18 марта, 2022, 06:12 — ИА Регнум. В пятницу, 18 марта, в Москве будет переменная облачность, без осадков, температура воздуха +3… +5 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Весна в Москве. Памятник Владимиру

В ночь на 19 марта в Москве переменная облачность, преимущественно без осадков, местами гололедица. Температура воздуха −6… −4 °C.

Ветер северный, северо-западный 4−9 м/с, ночью 2−7 м/с. Атмосферное давление 768 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +0… +5 °C днём. Ночью — −9… −4 °C.

В субботу, 19 марта, днём в столице ожидается +5… +7 °C, по области +2… +7 °C, переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью в регионе ожидается −7… −2 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, весна вступила в свою «настоящую фазу», погоду в Московском регионе определяет мощный антициклон, температура в Москве и области будет постепенно повышаться и достигнет двузначных отметок к 21 марта.