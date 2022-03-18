Токио, 18 марта, 2022, 05:57 — ИА Регнум. Премьер-министр Японии Фумио Кисида с 19 по 21 марта совершит рабочую поездку в Индию и Камбоджу, где проведёт переговоры «со своими зарубежными коллегами». Об этом генеральный секретарь японского правительства Хирокадзу Мацуно 18 марта объявил в ходе брифинга в Токио.

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Хирокадзу Мацуно «На предстоящих встречах, в частности, будет обсуждаться ситуация вокруг Украины. Премьер намерен подтвердить взаимодействие с властями Камбоджи, а также углубить международное сотрудничество посредством контакта с властями Индии»

О предполагаемой поездке Кисиды в данный регион ранее сообщило агентство Kyodo.

Как сообщало ИА REGNUM, силы самообороны Японии и армия Индии провели на военных тренировочных базах в Белгауме (Индия) совместные антитеррористические учения Dharma Guardian .