Вашингтон, , 05:53 — REGNUM Телефонный разговор между президентом США Джозефом Байденом и лидером Китая КНР Си Цзиньпином состоится 18 марта в 09:00 утра по времени Вашингтона (16:00 мск). Время указано в распространенном 17 марта пресс-службой Белого дома графике американского лидера.

США против Китая Iecs

Следите за развитием событий в трансляции: ««Работайте, братья!»: военная спецоперация России на Украине — трансляция»

Переговоры лидеров США и Китая состоятся в закрытом для прессы формате. Следующее мероприятие с участием президента США, согласно графику, запланировано на 11:00 по местному времени (18:00 мск). Указано, что в это время состоится регулярный брифинг главы Белого дома с командой нацбезопасности.

По данным агентства «Синьхуа», Байден и Си Цзиньпин обменяются мнениями по вопросам, вызывающим взаимный интерес, а также затронут тему китайско-американских взаимоотношений. Предполагается, что в ходе беседы президент США предупредит китайского лидера об возможных последствиях в случае оказания поддержки России.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки назвала дату переговоров лидеров США и Китая.

Читайте ранее в этом сюжете: Байден и Си Цзиньпин обсудят Украину и двусторонние отношения США и Китая