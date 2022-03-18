Биробиджан, 18 марта, 2022, 06:16 — ИА Регнум. В Еврейской автономии возобновлено транспортное сообщение Биробиджана с Хабаровском, сёлами Амурзет и Ленинское. Автобусы в эти населённые пункты не ходили с 16 марта, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Lenobl.ru Уборка дороги от снега

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Остаётся невозможным движение пассажирского транспорта в село Головино и город Облучье. Автодороги закрыты из-за сильного снегопада.

В Хабаровск, Ленинское и Амурзет автобусы начали ездить 18 марта в 09:00 по местному времени.

Как сообщало ИА REGNUM, два автомобиля скорой помощи застряли на заснеженной дороге в ЕАО 17 марта. Один автомобиль увяз в Биробиджане, другой — в селе Птичник Биробиджанского района.