Тбилиси, , 16:58 — REGNUM Мать бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Гиули Аласания обвинила грузинское правительство в пророссийских настроениях, сообщает 17 марта грузинский телеканал «Мтавари архи».

«Во всём виноваты русские!» Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«У нас есть правительство, виляющее хвостом. Мы хотим на Запад, но оно всячески и сердцем, и душой на стороне России. Мы видим это, и оно не приносит нам ничего хорошего. Но почему правительство так твёрдо хочет именно с Россией? Потому что коррупция и преступность наиболее комфортны в России. Это причина, по которой его сердце привержено России, но я очень надеюсь, что наш народ этого не допустит», — сказала Аласания.