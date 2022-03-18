Владивосток, , 05:58 — REGNUM В Артеме полицейские пресекли противоправную деятельность 28-летнего местного жителя, который на своей странице в социальной сети разместил материал, направленный на дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Приморскому краю.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

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Мужчину вызвали в полицию и составили административный протокол.

Собранные материалы переданы в Артемовский городской суд для рассмотрения и принятия решения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Югорске (ХМАО) оштрафован 19-летний гражданин за одиночный пикет против спецоперации российских войск на Украине.