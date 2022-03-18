Лима, 18 марта, 2022, 05:30 — ИА Регнум. Решение конституционного суда Перу об освобождении из тюрьмы экс-президента страны Альберто Фухимори раскритиковал глава государства Педро Кастильо. Об этом политик написал 17 марта в своём Twitter.

Gob.pe Педро Кастильо

По мнению перуанского лидера, решение конституционного суда об освобождении Фухимори свидетельствует о кризисе институтов страны. Как отметил Кастильо, международные органы юстиции, участниками которых является Перу, и правовое государство должны обеспечивать надёжную и эффективную работу правосудия для народа.

Напомним, 83-летний Фухимори отбывал 25-летний тюремный срок за организацию похищений, пыток и убийств диссидентов. В 2017 году занимавший пост президента Пабло Кучински принял решение о помиловании Фухимори в связи с его состоянием здоровья: экс-лидер Перу переболел тяжёлым заболеванием лёгких. Однако на фоне протестов, переросших в беспорядки, суд был вынужден аннулировать решение Кучински.

Экс-президент Перу был признан виновным в 2009 году в преступлениях против человечности. В частности, ему вменялась в вину причастность к убийствам 15 человек в округе Барриос-Альтос в ноябре 1991 года, а также к похищению и убийству девяти студентов и преподавателя Университета Ла-Кантута в Лиме в июле 1992 года. Кроме того, его осудили по нескольким делам, связанным с коррупцией и растратой бюджетных средств.