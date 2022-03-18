Биробиджан, 18 марта 2022, 05:51 — REGNUM С Днём воссоединения Крыма с Россией жителей страны поздравил губернатор Еврейской АО Ростислав Гольдштейн. Он считает, что Крымская весна нашла особенный отклик в сердце каждого россиянина.
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Он пожелал жителям России мирного неба над головой и рассказал о плодотворном сотрудничестве Крыма и ЕАО. Ростислав Гольдштейн выразил надежду, что дружеские связи между регионами будут развиваться, а взаимодействие в торгово-экономической, научно-технической, культурной и социальной областях — крепнуть.
Как сообщало ИА REGNUM, Якутия широко отпразднует годовщину Крымской весны. 18 марта на Комсомольской площади в Якутске состоится митинг-концерт, посвященный Дню воссоединения Крыма с Россией. В рамках празднования в республике также состоится множество мероприятий как оффлайн, так и в соцсетях.