Биробиджан, , 05:51 — REGNUM С Днём воссоединения Крыма с Россией жителей страны поздравил губернатор Еврейской АО Ростислав Гольдштейн. Он считает, что Крымская весна нашла особенный отклик в сердце каждого россиянина.

Губернатор Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн Пресс-служба Совета Федерации РФ

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«Она стала символом национального единения, восстановления исторической справедливости. Возвращение Крыма в Россию было важнейшим событием, которое не только изменило современную Россию, но и во многом оказало влияние на международную повестку. 18 марта 2014 года мы показали, что главным творцом истории был и остаётся народ. Пусть этот день служит для каждого напоминанием, что сила нашего народа в единстве и сплоченности. Ведь Россия для каждого из нас — это единое культурное пространство, общие корни и общая история. И победа Крымской весны — это общее достояние всего русского народа», — отметил глава Еврейской автономии.

Он пожелал жителям России мирного неба над головой и рассказал о плодотворном сотрудничестве Крыма и ЕАО. Ростислав Гольдштейн выразил надежду, что дружеские связи между регионами будут развиваться, а взаимодействие в торгово-экономической, научно-технической, культурной и социальной областях — крепнуть.

Как сообщало ИА REGNUM, Якутия широко отпразднует годовщину Крымской весны. 18 марта на Комсомольской площади в Якутске состоится митинг-концерт, посвященный Дню воссоединения Крыма с Россией. В рамках празднования в республике также состоится множество мероприятий как оффлайн, так и в соцсетях.