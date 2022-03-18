Москва, , 05:23 — REGNUM Польша, Израиль и весь Запад фактически поддержали приход бандеровцев на Украине к власти, лишь бы против русских, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Большая игра» на «Первом канале».

Сергей Кургинян Дарья Антонова © ИА REGNUM

«И началось это с того, что эти люди [бандеровцы] применили нечеловеческую риторику, которая была остановлена. Она была прощена, она была дозволена всем этим Западом. Простите, пожалуйста, реакция этого еврейского государства, реакция Польши, реакция других стран на бандеризацию эту, она должна была быть другой. А почему она была такой? А потому что, когда говорят, что «надо убивать москалей», все дозволено!», — заявил политолог.

Он добавил, что забыта память о Бабьем Яру, где был произведен массовый расстрел евреев, в результате которого бандеровцами было убито 33 тыс. евреев. Забыта помять и о преступлениях в Польше, лишь бы направить бандеровских псов против русских.