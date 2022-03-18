Москва, 18 марта 2022, 05:23 — REGNUM Польша, Израиль и весь Запад фактически поддержали приход бандеровцев на Украине к власти, лишь бы против русских, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Большая игра» на «Первом канале».
Он добавил, что забыта память о Бабьем Яру, где был произведен массовый расстрел евреев, в результате которого бандеровцами было убито 33 тыс. евреев. Забыта помять и о преступлениях в Польше, лишь бы направить бандеровских псов против русских.
«Так на каком острие атаки мы находимся, и как нам надо на это отвечать?», — подытожил Кургинян.